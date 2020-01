«Wir Europäer sind sehr nah dran am Nahen Osten»

Nach dem iranischen Vergeltungsangriff auf US-Soldaten im Irak wächst die Angst vor einer weiteren Eskalation und einem möglichen Krieg.

Jean Asselborn sagte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk am Mittwochmorgen, er glaube, weder die USA noch der Iran hätten derzeit ein Interesse an einer militärischen Auseinandersetzung. Den iranischen Angriff auf die Militärbasen nannte er eine «dosierte Antwort». Es seien keine Menschen verletzt worden, der Iran habe Stärke zeigen wollen.

Auch was die weitere Reaktion der USA anbelangt, zeigte er sich optimistisch und verwies auf die Antwort von Nancy Pelosi. Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses twitterte am Morgen nach dem iranischen Angriff, Amerika und die Welt könnten sich keinen Krieg leisten.

Closely monitoring the situation following bombings targeting U.S. troops in Iraq. We must ensure the safety of our servicemembers, including ending needless provocations from the Administration and demanding that Iran cease its violence. America & world cannot afford war.