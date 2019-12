Die Benzinpreise klettern kurz vor Jahresende

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schlechte Nachrichten für Besitzer eines Benziners. Die Preise werden am Samstag in Luxemburg anziehen, wie die Regierung am Freitag mitteilte. Der Preis für den Liter Super 95 steigt um 1,3 Cent auf 1,226 Euro, der Liter Super 98 schlägt mit 1,303 Euro (+1,8 Cent) zu Buche.

Der letzte so hohe Anstieg der Benzinpreise wurde vergangenen Oktober verzeichnet. Für Dieselfahrer ändert sich vorerst nichts.

(L'essentiel)