Zwei Menschen nach Feuer in Wohnung verletzt

Viele Bilder und Videos eines Brandes in Esch/Alzette in der Rue Zénon Bernard wurden am Sonntagabend in den sozialen Netzwerken verbreitet. Nach ersten Angaben brach das Feuer gegen 20 Uhr unweit der Alzette und der Grenze zu Frankreich aus. Die Feuerwehr war schnell mit zahlreichen Fahrzeugen vor Ort.

RTL berichtete auf seiner Website, dass der Brand in einer Wohnung ausgebrochen sei. Zwei Menschen sollen leicht verletzt worden sein.

(L'essentiel)