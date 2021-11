Frostiges Wetter treibt Autofahrer in die Werkstatt

Herbstzeit ist Reifenwechselzeit. Dementsprechend herrscht bei Reifenhändlern und Autowerkstätten Hochbetrieb. So auch im Autocenter Goedert, wo die Handwerker derzeit Reifen im Akkord wechseln. «Unsere Zentren sind momentan mit etwa hundert Terminen pro Tag ausgebucht», sagt Marithé Puiziak. Das Unternehmen verfügt insgesamt über vier Einrichtungen für Privatkunden und eine Werkstatt für Betriebe. Auch Autopolis fertigt laut Kevin Colas «zwischen 50 und 100 Kunden pro Tag» ab.

Wie lautet das Gesetz?



In Luxemburg gilt die Winterreifenpflicht bei Frost, Schnee und Glatteis. Fahrern, die sie bei Wetterbedingungen nicht aufgezogen haben, müssen mit einer Geldstrafe in Höhe von 74 Euro sowie der Stilllegung ihres Fahrzeugs rechnen.

Da im Luxemburger Gesetz nicht festgelegt ist, zu welchem Datum die Winterreifenpflicht beginnt, findet der große Andrang von Jahr zu Jahr zu unterschiedlichen Zeiten statt. In diesem Jahr habe die Saison wetterbedingt früh mit dem Frost Mitte Oktober begonnen, wie Puiziak erklärt. «Die Nachfrage nach Terminen hängt immer vom Wetter ab. Sobald es kälter wird, kommen die Autofahrer auf uns zu», sagt Colas.

«Kein Mangel»

So kann es auch mal in den Werkstätten zu Staus kommen. «Der Terminkalender wird sehr schnell voll. Sobald es friert, steigt die Nachfrageanzahl schlagartig», sagt auch Puiziak. Die Terminvergabe würden davon abhängen, ob nur die Reifen gewechselt oder ganze Räder ausgetauscht werden müssen. Allerdings sollte nicht bis auf die letzte Minute gewartet werden, da es beispielsweise bei Goedert «ein bis zu zwei Wochen dauern kann», um einen Termin zu bekommen. Bei Autopolis hänge es davon ab, wie flexibel der Kunde ist. «Wir bieten einen Reifen- und Räderlagerungsservice an. Dementsprechend können wir die Nachfrage besser vorhersagen», sagt Colas.

Anders als in anderen Branchen herrsche in den Werkstätten keine Knappheit. «Es gibt kein Mangel an Winterreifen, da die Bestellungen dafür früh genug versendet wurden», sagt Colas. Auch bei Goedert sei laut Puiziak der Bestand an Winterreifen weiterhin hoch.

(jw/L'essentiel)