Luxemburger Jugend verpackt Kondome neu

2008 hat das Rote Kreuz den Wettbewerb «Art on Condoms» ins Leben gerufen, bei dem junge Menschen dazu aufgerufen sind, die Verpackung von Kondomen neuzugestalten. Die Vorgaben sind einfach: Die Teilnehmer sollen ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Der Wettbewerb richtet sich an Teilnehmer im Alter zwischen zwölf und 26 Jahren.

Lockdown und Corona-Krise scheinen der Kreativität keinen Abbruch getan zu haben. «Wir haben 51 Entwürfe erhalten, das ist etwas weniger als sonst», sagt Valérie Ensch, die beim Roten Kreuz für HIV-Prävention zuständig ist. Die 2020-Ausgabe des Wetterbewerbs sei wirklich etwas Besonderes.

Abstimmung im Netz

Die Teilnehmer stammen alle aus Luxemburg, teilnehmen können sie entweder alleine oder über ihre Schule. Der Wettbewerb stand in diesem Jahr unter dem Motto der Kampagne ‹sécher ënnerwee›. Das solle verdeutlichen, dass das tragen eines Kondoms beim Geschlechtsverkehr der Sicherheit diene. Maßnahmen zum Schutz vor einer HIV-Infektion sollen zum Reflex werden, wie etwa das Anlegen eines Sicherheitsgurtes oder das Tragen eins Fahrradhelmes, verdeutlicht Ensch das Anliegen der Kampagne.

Aus den 51 eingesendeten Entwürfen sind bereits neun ausgewählt worden, die auf der Facebookseite des DIMPS-Projekt vorgestellt werden. Jeder kann für seinen Favoriten-Entwurf abstimmen (Verlosung inklusive). Eine Jury von der Beratungsstelle «HIV Berodung» wird neben dem Publikumspreis noch zwei weitere Gewinner auswählen. Der Wettbewerb ist Teil einer umfassenden Aufklärungskampagne rund um den Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember. Die Gewinner freuen sich, dass ihr Entwurf bei allen Aufklärungskampagnen des Luxemburger Roten Kreuzes in Jugendzentren, Schulen, Psychiatrien und Gefängnissen genutzt wird. Nach jüngsten Zahlen des Ausschusses für Überwachung von Aids hat es im Jahr 2019 49 neue Ansteckungen mit dem HI-Virus in Luxemburg gegeben.

(nc/L'essentiel)