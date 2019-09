Studentenunterkünfte sind noch am Wachsen

Das Thema Studentenwohnheim bleibt in Luxemburg ein wichtiges Thema. Drei neue Studentenwohnheime werden in diesem Herbst eröffnet, erklärten Wohnungsbauministerin Sam Tanson (Déi Gréng) und Hochschulminister Claude Meisch (DP) am Donnerstag auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Sven Clement (Piraten). Konkret nannten sie das Maison Schleich-Lentz in der Hauptstadt, die Residenz 120 in Esch/Alzette und das Maison des chercheurs in Düdelingen.

Diese 47 neuen Einheiten werden den Bestand, der derzeit 1087 Einheiten umfasst, vervollständigen. 62 Prozent dieser Wohnungen werden von privaten Bauherren geführt. Seit 2014 ist das Gesamtangebot um 49,7 Prozent gestiegen.

Die Mieten beginnen bei 365 Euro pro Monat, für die einfache Ausstattung mit Bad und Gemeinschaftsküche. Wohnungen, die für Paare ausgerichtet sind, schlagen mit 1120 Euro pro Monat zu Buche.

(jg/L'essentiel)