«Das Messer wird hier heute häufiger gezückt»

Nachdem am Montag eine Schülerin bei einer Schlägerei vor der Europaschule auf dem Kirchberg verletzt worden ist, haben wir mit Schülern über den Vorfall gesprochen. Gegenüber unserer Zeitung schildern die Jugendlichen, wie es aus ihrer Sicht zu der Verletzung der 18-Jährigen gekommen sein soll. Ein Oberstufenschüler, der nach eigenem Bekunden die Situation hautnah erlebt hat, berichtet, dass es einen heftigen Streit zwischen zwei jungen Männern gegeben habe. «Das Mädchen, das später verletzt worden ist, hatte damit nichts zu tun», sagt der Schüler, der namentlich nicht genannt werden möchte.

Zum Ursprung des Streits sagt ein anderer Schüler, er habe gehört, wie der 17-jährige Junge den 20-Jährigen angeschrien habe: «Warum belästigst Du mich? Warum schreibst Du mir ständig Nachrichten in den sozialen Netzwerken?» Der 20-Jährige besucht laut Aussage dieses Schülers nicht die Europaschule. Nach dem Wortgefecht sei die Situation dann aggressiver geworden und der Ältere der beiden habe ein Messer gezogen. Die Schüler berichten weiter, dass einer ihrer Freunde den Mann mit dem Messer überwältigt und zu Boden gebracht habe. Dann sei ein Wachmann hinzugekommen, der ebenfalls versucht habe, die Situation zu entschärfen. Als der Bewaffnete dann wieder aufgestanden sei, habe er versucht, seiner 18-jährigen Freundin das Messer zu geben. Dabei habe er die junge Frau unabsichtlich auf Höhe des Brustkorbes mit dem Messer verletzt. Warum er seiner Freundin das Messer allerdings geben wollte, darüber können beide Schüler im Gespräch nur mutmaßen.

«Ein Messer, das sie schnell ziehen können. »

Bei dem Messer soll es sich nach Darstellung eines weiteren Schülers um ein aufklappbares Kampfmesser gehandelt haben. «Kein Schweizer Taschenmesser, aber auch keine Machete. Eben eines, das man schnell ziehen kann.» Dieser Schüler widerspricht hingegen der Darstellung, der 20-Jährige habe die junge Frau bei der Übergabe des Messers verletzt: «Er hat seine Freundin verletzt, als er versuchte den anderen zu verletzen.»

Unsere Gesprächspartner versichern jedoch einmütig: «In unserer Schule gibt es keine Irren!» «Dass in Luxemburg jemand ein Messer zückt, passiert häufiger als früher», beklagen sie. Sie geben an, dass alle drei an der Auseinandersetzung beteiligten Personen in Luxemburg leben. Die verletzte junge Frau besuche nach ihrer Aussage die Abschlussklasse des Lycée.

(fl/L'essentiel )