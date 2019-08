Auch Mertert will CFL-​​Schalter behalten

«Wir halten es für unerlässlich, dass der CFL-Schalter am Bahnhof Wasserbillig über den 1. März 2020 hinaus geöffnet bleibt», sagen die Beamten der Gemeinde Mertert, zu der auch die Stadt Wasserbillig gehört. Wie an vielen andere Bahnhöhen des Landes soll auch der Schalter in Wasserbillig mit dem Inkrafttreten des kostenlosen öffentlichen Verkehrs im nächsten Jahr geschlossen werden. Nur die Schalter in Luxemburg-Stadt, Belval und Esch/Alzette bleiben geöffnet. Eine Entscheidung, die in der Grenzgemeinde viel Protest ausgelöst hat.

In Mertert schrieben Bürgermeister Jérôme Laurent und die Stadträte Nadine Lang-Boever und Lucien Bechtold, an den Mobilitätsminister François Bausch, um gegen die Vorgehensweise zu protestieren. Die gewählten Vertreter brachten ihre «tiefe Enttäuschung über diese einseitige Entscheidung» zum Ausdruck.

Wasserbillig als «Einstiegspunkt»

Der Bahnhof Wasserbillig sei «ein Einstiegspunkt in unser Land» und die Bevölkerung in seinem Einzugsgebiet werde in den kommenden Jahren wachsen. «Detaillierte Informationen über die von den CFL angebotenen Produkte und Preise können nur von einem geschulten Service-Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden. Der Informations- und Orientierungsbedarf der Kunden wird in den kommenden Jahren noch größer sein, da im Bahnhofsumfeld größere Baumaßnahmen geplant sind», insbesondere der Bau eines P+R-Parkhauses, eine Renovierung des Busbahnhofs sowie Arbeiten an der Bahnstrecke.

«Ein einziger CFL-Mitarbeiter wird nicht ausreichen, um den Anstieg des Verkehrs am Bahnhof Wasserbillig zu bewältigen», der «eine zentrale Rolle bei der optimalen Steuerung der Ströme nach Luxemburg, insbesondere Luxemburg-Stadt, und nach Deutschland spielt».

(jw/L'essentiel)