Petition gegen CovidCheck trifft Nerv der Zeit

Eine Petition gegen die Pflicht zur Vorlage des CovidCheck in öffentlichen Einrichtungen (Krankenhäuser, Schulen usw.) und privaten Unternehmen hat am Donnerstag die Marke von 4500 Unterschriften überschritten. Die Forderung muss daher in der Abgeordnetenkammer debattiert werden, sofern alle Unterschriften bestätigt werden. Der Text wurde am 22. Oktober zur Unterzeichnung freigegeben.

«Ziel der Petition ist es, das Recht auf Zugang zu öffentlichen Einrichtungen für alle Bürgerinnen und Bürger zu wahren, unabhängig davon, ob sie einen Gesundheitspass (CovidCheck) besitzen oder nicht, und die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für alle Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, ohne dass dies vom Besitz eines Gesundheitspasses abhängt», erklärt die Petentin Catalina-Gina Anton.

Seit Montag kann der Covid-Check in den Unternehmen und Verwaltungen des Landes eingesetzt werden. Einige Unternehmen, die von L'essentiel kontaktiert wurden, haben beschlossen, die Regelung anzuwenden. In Krankenhäusern müssen sowohl das Personal als auch Ärzte, Patienten und Besucher seit Juni einen CovidCheck vorlegen.

