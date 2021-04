Das Rathaus von Sandweiler wird nicht abgerissen

Das Rathaus von Sandweiler soll in seiner jetzigen Form erhalten bleiben. Dafür haben sich die Bürger der Gemeinde in einem Referendum am Sonntag mehrheitlich ausgesprochen. «Wir haben beschlossen, dieses Projekt fallen zu lassen», sagte Bürgermeisterin Simone Massard-Stitz (CSV) auf Nachfrage von L’essentiel. «Das Ergebnis der Abstimmung war eindeutig», bedauert die Hauptbefürworterin des Projekts. Demnach haben am Sonntag 74 Prozent der Bürger für den Erhalt des 20 Jahre alten Gebäudes gestimmt.

Die Mehrheitsfraktion aus CSV und Déi Gréng wollte das 20 Jahre alte Gebäude abreißen und durch ein größeres und zweckmäßigeres ersetzen. Die Opposition prangerte das Projekt als überzogen an und bezeichnete es als Geldverschwendung. «In dieser Geschichte gibt es keine Gewinner, nur Verlierer», sagt Massard-Stitz und denkt dabei vor allem an «die Gemeindevertreter und die Einwohner», die diese Entscheidung in den nächsten Jahren tragen müssten.

Mit viel Verbitterung beklagt der Abgeordnete «eine harte, nicht korrekte Kampagne» seitens der Opposition, die vor «Angriffen auf Menschen» nicht zurückschreckte. Die Gemeinderätin Jacqueline Breuer (LSAP), die an der Spitze des Protests stand, sagte ihrerseits, sie sei «sehr zufrieden» mit der Entscheidung. «Es ist gut, dass die Gemeinde das Ergebnis des Referendums akzeptiert hat», sagte sie über die nicht bindende Abstimmung. Sie lädt nun alle Parteien ein, sich an einen Tisch zu setzen, um alternative Projekte zu diskutieren«», etwa die Sanierung oder Erweiterung des Rundbaus.

(jg/L'essentiel)