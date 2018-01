«Tiers Payant wird die Probleme nicht lösen»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Luxemburgische Ärzte reagieren nicht begeistert auf die Idee der Verallgemeinerung des «Tiers Payant». Das teilte die l'Association des médecins et médecins-dentistes (AMMD) am Mittwoch gegenüber L' essentiel mit. Laut dem Präsidenten der AMMD, Dr. Alain Schmit, «gibt es bereits einen Sozialversicherer und die Menschen können sehr schnell entschädigt werden». Es gäbe weiterhin «Probleme in unserem Gesundheitssystem, aber der zahlende Dritte wird sie nicht lösen».

Stattdessen sollte der Beitrag der Patienten diskutiert werden, wenn der Zugang zu medizinischer Versorgung ein Thema ist. «Wir haben beschlossen die Versicherten zu entlasten. Wir müssen auch in Betracht ziehen, welche Leistungen nicht verfügbar sind. Ist es normal, dass eine schwangere Frau während der Schwangerschaft nur drei Ultraschalluntersuchungen hat? Auch dass Patienten lieber ins Ausland gehen, um sich dort behandeln zu lassen, sollte beachtet werden. 35 Prozent der Einwohner Luxemburgs sind bereits zur medizinischen Versorgung ins Ausland gegangen. Wir müssen uns darüber Gedanken machen. Das Drittzahler-System wird die Probleme nicht lösen.»

Zahl der Unterschriften nimmt zu

Beim sogenannten «Tiers Payant», der sozialen Drittzahler-Regelung, geht es darum, dass man bei einem Arztbesuch nicht länger in Vorlage treten muss, sondern dass die Gesundheitskasse die Beiträge direkt selbsttätig zahlt. Dies bewahre den Patienten vor unnötiger Bürokratie und verhindere, dass man auf die Rückerstattung der CNS warten müsse, so die Antragsteller in seiner Begründung.

Die Petition, die die Einführung des «Tiers Payant» forderte, konnte zwischen Weihnachten und Silvester einen großen Erfolg erzielen. Bis zum heutigen Mittwoch wurden rund 6500 Unterschriften gesammelt.



(Jérôme Wiss/L'essentiel)