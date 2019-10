E-​​Scooter verschwinden wieder aus der Hauptstadt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die E-Scooter hatten nur einen kurzen Gastauftritt in Luxemburg-Stadt. Nach mehr als einer Woche des Durcheinanders hat sich Bird am Donnerstag bereit erklärt, alle Fahrzeuge «innerhalb der nächsten zwei Tage» zu entfernen, wie die Stadt in einer Pressemitteilung mitteilte.

Am heutigen Donnerstagmorgen fand ein Treffen zwischen Bürgermeisterin Lydie Polfer und dem Regionaldirektor des Unternehmens statt. «Bird wird auf die Bitte der Stadt reagieren und die Elektroroller ab Mitternacht entfernen», sagte er.

(L'essentiel)