Luxemburger sollen die Ukraine verlassen

Aufgrund der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine hat das Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten seinen Reisehinweis für die Ukraine aktualisiert.

Demnach wird «von allen Reisen in das gesamte ukrainische Staatsgebiet dringend abgeraten. Staatsangehörigen, die sich derzeit in der Ukraine aufhalten und deren Anwesenheit nicht unbedingt erforderlich ist, wird dringend geraten, das Land zu verlassen», teilt das Ministerium mit.

Luxemburger und derzeit in der Ukraine ansässige Personen werden gebeten, sich mit der belgischen Botschaft in Kiew in Verbindung zu setzen oder sich auf der Plattform Lëtzebuerger am Ausland zu melden.

(L'essentiel)