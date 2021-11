20.000 Tonnen Streusalz warten auf den Winter

«Im Winter verfügen wir über einen Vorrat von 20.000 Tonnen Salz, um 3000 Kilometer an Straßen möglichst eisfrei zu halten, wobei wir immer die Möglichkeit haben, noch mehr zu bestellen», erklärt Ralph Di Marco, Kommunikationschef bei Ponts et Chaussées. Jährlich werden zwischen 17.000 bis 20.000 Tonnen eingesetzt. Seit Anfang November wurden bereits 771,5 Tonnen verwendet.

«Es sind nicht die kalten oder schneereichen Winter, in denen wir das meiste Salz verwenden. Es hängt stark von der Luftfeuchtigkeit ab», fügt Di Marco hinzu. Zweimal täglich erhalten die Winterdienstabteilungen detaillierte Wetterberichte. «Nur weil es minus sechs Grad sind, heißt das nicht, dass wir Salz streuen müssen. Aber wenn Niederschlag und kalte Temperaturen vorhergesagt sind, rücken wir sofort aus». 300 Fahrzeuge können für den Winterdienst eingesetzt werden.

«Die Straßen werden frühmorgens behandelt, damit sie um 6 Uhr fertig sind. Aber wenn es viel und in kurzer Zeit schneit, stößt Salz an seine Grenzen. Unsere Leute können nicht überall gleichzeitig sein. Es kommt auch vor, dass die Schneepflüge im Stau stecken bleiben», so Ralph Di Marco. Für ihn ist es in dieser Zeit am wichtigsten, Winterreifen zu haben und die Geschwindigkeit den Wetterverhältnissen anzupassen.

(Marion Mellinger/L'essentiel)