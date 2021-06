Die Partynacht kam nur langsam in Fahrt

Der Abend begann langsam am Dienstagabend, am Vorabend des Nationalfeiertags. Doch die Stimmung stieg im Laufe des Abends und nach Mitternacht ging die Party erst richtig los. Die Straßen der Hauptstadt belebt, besonders in der Oberstadt.

Viele junge Leute zog es in die relativ vollen Straßen, auch wenn die Menge nicht so dicht gedrängt war wie in einem «normalen» Jahr. Die Nachtschwärmer versammelten sich vor allem in den Straßen rund um den Palast und den Knuedler. In der Grand-Rue veranstaltete eine Pop-up-Bar eine DJ-Party. Auch auf dem Kirchberg gab die Musik dem Abend Rhythmus.

Diese Menge wurde von einer starken Polizeipräsenz begleitet, um sicherzustellen, dass die noch bestehenden Corona-Maßnahmen eingehalten wurden und die Party nicht ausartete.

(L'essentiel)