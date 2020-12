Die Tram fährt – Nur die Passagiere fehlen noch

Am gestrigen Montag war die Straßenbahn im Bahnhofsviertel von Luxemburg-Stadt ein echter Star. Viele Fußgänger sind stehengeblieben, um sie vorbeifahren zu sehen und Fotos von ihr zu machen. «Wenn man bedenkt, was für eine Schufterei das seit Beginn der Arbeiten gewesen ist, ist es schön zu sehen, dass sie tatsächlich funktioniert», erzählt Marie, die in der Nähe des Bahnhofs arbeitet.

Knapp zwei Monate nach der ersten Fahrt am 5. Oktober hat Luxtram die Testphase des neuen Streckenabschnittes fortgesetzt. Seit Montagmorgen, 4.30 Uhr, fährt die Straßenbahn über die beiden kommenden Wochen auf dem neuen Abschnitt zwischen der Place de l'Étoile und dem Bahnhof mit Realgeschwindigkeit und zu den geplanten Zeiten – nur ohne Fahrgäste.

Die «Trockenübung» ist die letzte Etappe bevor der neue Abschnitt eingeweiht wird. Am Sonntag, dem 13. Dezember, soll dann die Jungfernfahrt mit Fahrgästen stattfinden. Trotzdem ist ab sofort Achtsamkeit geboten, da die Straßenbahn in Betrieb ist und normal fährt – sonderlich laut ist sie nämlich nicht. «Wir haben entsprechende Hinweisplakate für alle Verkehrsteilnehmer entlang der gesamten Strecke platziert», hat Luxtram deshalb zur Sicherheit vorgesorgt.

(mm/L'essentiel)