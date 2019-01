Weiterer Schnee für Luxemburg angekündigt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Winter lässt das Großherzogtum nicht los: Für Sonntagabend bis Montagnacht hat MeteoLux erneut seine gelbe Warnstufe ausgerufen. Laut dem staatlichen Wetterdienst soll es ab Sonntag, 21 Uhr, bis etwa Montag 23 Uhr, schneien. Wobei im Norden des Landes mäßige Schneeschauer erwartet werden und im Süden leichte Schneeschauer.

Im Norden sollen über die nächsten 24 Stunden über 5 Zentimeter Neuschnee fallen, im Süden 2 bis 4 Zentimeter. Zuvor soll der Sonntag regnerisch bleiben, bevor dann gegen Abend die ersten Schneeflocken fallen. Die Temperaturen bewegen sich um 0 Grad.

Am Montag ist also mit Schnee zu rechnen, aber auch für Dienstag und Mittwoch sieht es eher nach Schneefall aus. Auch wenn wesentlich weniger Schnee erwartet wird, als in der vergangenen Woche.

(L'essentiel)