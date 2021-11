Für Bettel ist «Kernenergie keine Option»

Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel bezeichnet im Rahmen der Weltklimakonferenz COP26 eine Reaktion auf den Klimanotstand als «mehr als notwendig» und bekräftigt in einer am Mittwoch auf Twitter geteilten Nachricht die Anstrengungen des Großherzogtums für den «Einsatz von erneuerbaren Energien». Ein Übergang, der «fair und integrativ», aber auch «solidarisch» sein müsse. Xavier Bettel hat zugesagt, dass Luxemburg seine Hilfen für die vom Klimawandel besonders betroffenen Länder um 50 Prozent erhöhen werde.

Nuclear energy is neither a safe nor a sustainable option. The primacy of energy efficiency and the deployment of renewable energies will guide our efforts. Our transition will be socially just and inclusive by involving our citizens in the definition of our climate action.