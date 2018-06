Artikel per Mail weiterempfehlen

Corinne Cahen (DP), Ministerin für die Großregion, zeigte sich am Donnerstag begeistert und zuversichtlich, als sie die Projekte vorstellte, die auf dem Gipfeltreffen führender Politiker der Großregion diskutiert worden waren. «Die Großregion ist ein Versuchsfeld für Europa», sagt Cahen. Die Veranstaltung mit den Verantwortlichen der betroffenen Regionen (Luxemburg, Saarland, Rheinland-Pfalz, Wallonien, Lothringen) fand in Luxemburg unter dem Motto «Eine Großregion mit Blick in die Zukunft» statt.

Als konkretes Projekt hoben die Teilnehmer insbesondere die Universität der Großregion hervor, die in den kommenden Jahren Gestalt annehmen soll. Das universitäre Netzwerk, bestehend aus den Unis Luxemburg, Saarbrücken, Kaiserslautern, Lüttich, Wallonien und Lothringen soll zu einer «europäischen Universität» ausgebaut werden. «Eines der Kriterien ist es, Kurse in mindestens zwei EU-Sprachen anzubieten, wie es bei den Universitäten in Luxemburg, Saarbrücken, Trier, Kaiserslautern, Lüttich und Lothringen der Fall ist», sagt Cahen.

Mobilität und grenzüberschreitendes Wirtschaften

Die Teilnehmer diskutierten des Weiteren auch grenzübergreifende Mobilitätsprojekte. Dazu gehört auch das Projekt Modu 2.0 von Infrastrukturminister François Bausch (Déi Gréng). «Mobilität hat eine starke grenzüberschreitende Bedeutung, wir müssen über die Grenzen Luxemburgs hinaus denken», sagte der Minister. Er plane «mit den vier Ländern eine Toolbox zu entwickeln. Rund 250.000 Arbeitnehmer sind Grenzgänger in der Großregion, die meisten von ihnen arbeiten in Luxemburg.

Auch grenzübergreifende Wirtschaftsthemen standen auf der Tagesordnung. Carlo Thelen, Generaldirektor der Handelskammer, wünscht sich «qualitativen Wachstum» für die Großregion. «Wir können uns vorstellen, dass Unternehmen, die sich in Luxemburg nicht mehr entwickeln können, zum Beispiel wegen der hohen Grundstückspreise, ihre Antennen auf die andere Seite der Grenze richten. Es braucht dann ein angepasstes Steuersystem», sagt er. Alle am Donnerstag diskutierten Vorschläge werden von Luxemburg auf dem nächsten europäischen Gipfel am 28. und 29. Juni bekannt gegeben.

(jg/L'essentiel)