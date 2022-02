Die Hauptstadt bekommt eine neue Europaschule

Nach Differdingen, Esch/Alzette, Junglinster, Clerf, Bad Mondorf und und Mersch bekommt nun die Hauptstadt eine weitere Europaschule. In Anbetracht der Demografie von Luxemburg-Stadt, wo die Bevölkerung zu 70 Prozent aus Ausländern besteht, eine logische Entwicklung.

«Das war notwendig. Es war auch das Anliegen des Regierungsprogramms, dieses Modell, das an anderen Orten funktioniert, zu kopieren und es den Schülern der Hauptstadt zugänglich zu machen», begründete Bildungsminister Claude Meisch (DP) nach einer Pressekonferenz im Gebäude «Blumm» des Forums Geesseknäppchen das Vorhaben.

Für 300 Schülerinnen und Schüler

Die Schüler des Lycées werden sich zunächst die Räumlichkeiten mit der Erwachsenen-Schule im Geesseknäppchen in Merl teilen. Die Grundschule wird in Zessingen (Rue Verte) angesiedelt. Bis 2030 soll die neue Schule nach Limpertsberg umziehen, auf das Gelände des derzeitigen Lycée Technique du Centre.

Insgesamt werden ab September sieben Grundschulklassen und zehn Sekundarschulklassen für 300 Schüler mit französisch-, englisch- und deutschsprachigen Zweigen ihre Türen öffnen. Letztlich sollen fünf Sprachen angeboten werden, darunter auch Italienisch, Spanisch und Portugiesisch.

« Eine Quelle der Inspiration »

Die neue, öffentliche Europaschule werde ihre Lehrpläne um ein pädagogisches Konzept aufbauen, das auf drei Säulen beruht: Technik, Musik und Demokratie, mit «Möglichkeiten für die aktive Beteiligung der gesamten Schulgemeinschaft», so Meisch.

Die Anmeldung ist ab dem 1. März 2022 möglich. Claude Meisch, der seit seinem Amtsantritt als Minister für Bildung die Projekte der Europaschulen vorantreibt, erwartet einen «großen Erfolg», der an die bisherigen Eröffnungen anknüpft: «Es ist eine Alternative zum traditionellen Schulmodell», sagt der Minister, und solle für Letzteres auch «eine Inspirationsquelle» sein.

Derzeit wird die Entwicklung an den bisherigen Europaschulen evaluiert. Über 3100 Schüler werden dort dieses Jahr unterrichtet. Ähnliche Projekte werden zudem diskutiert, unter anderem am Lycée Bel-Val in Sanem und am Lycée Nic-Biever in Düdelingen.

(th/L'essentiel)