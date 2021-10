Université de Lorraine untersucht Bettels Arbeit

Die Universität Lothringen hat am Mittwochabend angekündigt, dass sie eine Untersuchung über die 1999 von Xavier Bettel (DP) abgegebene DEA-Arbeit im öffentlichen Recht einleiten wird. Der luxemburgische Premierminister, der damals an der juristischen Fakultät in Nancy studierte, soll laut einem Artikel von Reporter.lu wissenschaftliche Standards missachtet haben.

«Es wird eine Untersuchung über den Inhalt der Arbeit durchgeführt», so die Université de Lorraine. Die möglichen Sanktionen hängen von den Ergebnissen der Untersuchung ab.

Diesbezüglich erinnert die Universität daran, dass es sich um eine DEA-Arbeit handelt, die Bestandteil des Abschlusses war und nicht mit einer Universitätsarbeit verglichen werden kann. Außerdem seien Universitäten vor mehr als zwanzig Jahren nicht mit der heutigen Anti-Plagiatssoftware ausgestattet gewesen, «die eine wertvolle Hilfe bei der Aufdeckung von Plagiaten ist».

(L'essentiel)