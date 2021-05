Chaos-​​Security-​​Schleuse sorgt für Ärger am Findel

15 Passagiere konnten am Donnerstagmorgen am lux-Airport nicht ihren Ryanair-Flug nach Lissabon boarden, weil es Probleme bei der Sicherheitskontrolle gab. Zwei Passagiere beschreiben die Wartezeit vor der Sicherheitsschleuse als «sehr lang». «Wir baten darum, in der Schlange nach vorne zu kommen, damit wir den Flug nicht verpassen, aber die Sicherheitskräfte reagierten trotz dreimaligen Aufrufens der Passagiere durch Ryanair nicht». Stattdessen wiesen sie die Reisenden an, zu warten «wie alle anderen».

Der Grund für die besonders langwierigen Sicherheitskontrollen seien zahlreiche Regelverstöße beim Gepäck vieler Passagiere gewesen, «vor allem in Bezug auf den Transport von Flüssigkeiten». Die anschließenden Durchsuchungen des Gepäcks hätten viel Zeit in Anspruch genommen, erklärt Passagierin Kathia. Die Folge des verpassten Fluges: «Es ist kein anderer Flug in den nächsten Tagen verfügbar, oder er ist zu teuer. Wir müssen uns ein anderes Ziel suchen, ganz zu schweigen von den Reservierungen, die wir vor Ort hatten...», erzählt die junge Frau niedergeschlagen.

Von Flughafen-Seite wurde den Zurückgelassenen keine Lösung angeboten, die Geschäftsleitung habe auf Anfragen nicht reagiert. Auch eine Kostenerstattung wurde abgelehnt, weil der Flughafen keine Fehler gemacht habe, so die junge Frau.

« Wir hoffen, dass sehr bald eine Lösung gefunden wird »

Auf Nachfrage von L'essentiel bedauerte der lux-Airport die Erlebnisse der Passagiere, wies aber gleichzeitig darauf hin, dass «die Situation und die Ursachen überprüft werden müssen». Generell rate man Passagieren, zwei Stunden vor dem Flug vor Ort zu sein, insbesondere in den aktuellen Pandemie-Zeiten. Strenge Regeln im Zusammenhang mit der Gesundheitssituation hatten bereits in den letzten Monaten zu Schwierigkeiten geführt.

«Wir kamen um 9 Uhr an, unser Flug sollte um 10.25 Uhr gehen und wir hatten bereits online eingecheckt. Andere Passagiere kamen sogar noch früher und verpassten den Flug ebenfalls», so Kathias Begleiter Dorian. Die Flughafen-Gesellschaft rät den Geschädigten sich mit der Fluggesellschaft Ryanair in Verbindung zu setzen. «Wir hoffen, dass sehr bald eine Lösung gefunden wird».

(Thomas Holzer/L'essentiel)