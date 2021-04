Krebs ist erstmals häufigste Todesursache

Zum ersten Mal ist Krebs die häufigste Todesursache in Luxemburg. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Erhebung der Regierung hervor, die auf Zahlen aus dem Jahr 2019, also noch vor Beginn der Corona-Pandemie, basiert. 1139 Bewohner erlagen ihrem Krebsleiden, was 27,6 Prozent der gesamten Todesfälle des Jahres ausmacht. Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems verursachten mit 1137 verstorbenen Personen zwei Todesfälle weniger. Zum Vergleich: 2009 starben noch 1323 Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 1060 Menschen, also 263 Personen weniger, an Tumoren.

Insgesamt wurden in Luxemburg im Jahr 2019 4120 Todesfälle registriert, 12 weniger als im Vorjahr. 55,4 Prozent der Menschen starben im Krankenhaus. Das Verhältnis zwischen Frauen (2.043 Todesfälle) und Männern (2.065 Todesfälle) war in etwa ausgeglichen. Männer starben im Durchschnitt im Alter von 73 Jahren während das durchschnittliche Sterbealter bei Frauen bei 81 Jahren lag. 40,1 Prozent der Verstorbenen waren unter 85 Jahre alt.

Nach vorläufigen Daten von Statec stieg die Sterblichkeit im Jahr 2020 seit Pandemiebeginn um 8,5 Prozent. Die genauen Details zu den Gründen sind aber noch nicht eruiert.

(ol/L'essentiel)