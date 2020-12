Bausch hilft Frankfurt bei Verkehrsproblemen

Bei der Online-Konferenz «Frankfurt macht mobil 2020» hat Vizepremier und Verkehrsminister François Bausch (Déi Gréng) als Hauptredner die luxemburgische Mobilitäts-Strategie vorgestellt. Dabei lag der Fokus auf dem kostenlosen öffentlichen Nahverkehr und der damit einhergehenden Verkehrswende. Ähnlich wie Luxemburg hat auch die Main-Metropole große Verkehrsprobleme, beschreibt die Frankfurter Rundschau in einem Artikel.

Bausch sprach von dem ambitionierten Plan im Großherzogtum, dass bis zum Jahr 2025 rund 25 Prozent mehr Menschen mit Bus und Bahn in die Hauptstadt fahren sollen. Man hoffe außerdem, den Besetzungsgrad pro Auto von derzeit 1,2 auf 1,5 Insassen zu steigern. «Das klingt nicht viel, zeigt aber eine enorme Wirkung», wird Bausch in dem Artikel zitiert. Dazu kämen bis 2030 elektrifizierte Busse, neue Züge, der Ausbau von Bahnhöfen und ein umfangreiches Park-and-Ride-Netzwerk, sowie rund 600 Kilometer geplante Fahrradwege.

Die Verantwortlichen in Frankfurt arbeiten derzeit an einer Werbekampagne, die dabei helfen soll den öffentlichen Nahverkehr als «schick und hip» darzustellen, fasst der Artikel die Situation in der Main-Metropole zusammen. Es brauche einen «neuen Gesamtverkehrsplan», mit dem man aber «noch ganz am Anfang» stehe. Bausch nahm nach seinem Vortrag noch an einer Talkrunde «Autohölle oder Fahrradparadies - Wie lebenswert ist Frankfurt heute?» teil.

(L'essentiel)