Arbeiter stirbt nach Sturz auf Brideler Baustelle

Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Rue du Tilleul in Bridel ist ein Arbeiter tödlich verunglückt. Das teilt die Polizei am Montag mit. Demnach ist der 52-jährige Franzose gegen 13 Uhr von einem Gerüst drei Meter in die Tiefe gestürzt.

Der 52-Jährige zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er trotz intensiver Bemühungen noch an der Unfallstelle verstarb. Die Staatsanwaltschaft wurde über den Unfall unterrichtet. Die Spurensicherung der Kriminalpolizei und die Gewerbeaufsicht (ITM) haben den Unfallort untersucht.

(L'essentiel)