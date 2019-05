Trumps Minister reist ins Großherzogtum

Luxemburg bereitet sich auf den Besuch eines Mitglieds der US-Regierung vor: Wilbur Ross, Handelsminister von Präsident Donald Trump, wird am Freitag ins Großherzogtum reisen. Dies teilte die luxemburgische Regierung am Mittwoch mit. Ross soll demnach Premierminister Xavier Bettel (DP), Außenminister Jean Asselborn (LSAP) und Wirtschaftsminister Étienne Schneider (LSAP) treffen. Mit Letzterem soll zudem ein Kooperationsabkommen über den Raumfahrtsektor unterzeichnet werden. Zudem soll Ross auch einen amerikanischen Friedhof besuchen.

Auf der Tagesordnung steht auch ein Mittagessen im Château de Bourglinster mit «Führungskräften von mehreren Industrie- und Finanzunternehmen amerikanischer Herkunft mit Sitz in Luxemburg», sagte die Regierung. «Luxemburg ist ein globaler Akteur in mehreren Sektoren, darunter Finanzen und Raumfahrt. Wir wollen daher unsere Beziehungen stärken», heißt es von Wilbur Ross in einer Stellungnahme der amerikanischen Botschaft in Luxemburg.

Ross kennt das Großherzogtum bereits durch Geschäftsbeziehungen. Bis zu seiner Ernennung war der 81-Jährige Mitglied des Conseil d’administration bei Arcelor Mittal. Er leitete zudem die European Rail Car Company und ist Mitglied der International Automotive Components (IAC) Group, die beide ihren Sitz im Großherzogtum haben.

(jg/L'essentiel)