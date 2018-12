117 Kinder leben in Pflegefamilien

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ob übermäßiger Alkoholismus, Drogensucht oder körperliche Gewalt: Jedes Jahr wird das Wohl von Kindern durch die eigenen Eltern bedroht. Durch einen Gerichtsbeschluss werden die Kinder dann von ihren Erziehungsberechtigten getrennt und in Pflegefamilien untergebracht. Diese Familien werden vom Roten Kreuz, Arcus sowie dem SOS Kannerduerf Lëtzebuerg geprüft und ausgewählt, damit die körperliche sowie die geistige Sicherheit der Kinder künftig gewährleistet ist.

«Wenn es in ihrem Interesse ist, dann können die Kinder auch langfristig betreut werden. Wenn es nur ein kurzfristiges Problem in einer Familie gibt, bleiben die Kinder meistens nur für kurze Dauer bei den Pflegefamilien. Derzeit werden im Großherzogtum 117 Kinder in 77 Pflegefamilien betreut», erklärt Ines Dias, Sozialarbeiterin und Leiterin des Pflegekinderdienstes des Roten Kreuz.

Aber auch die Möglichkeit Kinder in die Hände von Verwandten zu übergeben besteht. So leben in Luxemburg derzeit 97 Kinder bei 73 verwandten Familien.

(Gaël Padiou/L'essentiel)