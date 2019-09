Lehrer kämpfen um die Kontrolle im Klassenraum

Artikel per Mail weiterempfehlen

An der International School, dem Lyzeum Lënster in Junglinster, ist die Zeit von Tafelkreide längst vorbei. Hier sind iPad und interaktive Tafeln angesagt. In der Klasse der Französischlehrerin Rosie Ferrandon schreiben die Schüler auch Klassenarbeiten und Hausaufgaben auf dem Tablet. Diverse Anwendungen werden von den Lehreren genutzt, um den Unterricht in Mathematik oder Französisch ins digitale Zeitalter zu übersetzen.

Digitales Klassenzimmer

Der Einsatz von Technologien in Schulen hat oberste Priorität für die Bildung in Luxemburg gewonnen. «Alles, was auf Papier gemacht wurde, muss jetzt digital sein», sagt Filipe Lima vom Koordinierungsdienst für Bildungs- und Technologieforschung und Innovation (Script). Die Schüler sind meist überzeugt sind, die Lehrer nicht immer.

Daneben sind aber natürlich auch allerhand Anwendungen verfügbar, die den Unterricht stören können. Die Lehrer sind daher herausgefordert, die Kontrolle über das zu behalten, was sich die Schüler auf ihren iPads ansehen. «Wir haben Zugang zu den Bildschirmen und können in Echtzeit sehen, was sie tun», erklärt die Lehrerin.

Das neue Werkzeug verändert die Kommunikation im Klassenraum nachhaltig. «Die schüchternen Schüler, können mit einem Knopfdruck sagen, wenn sie Hilfe brauchen», sagt Rosie Ferrandon. Und noch etwas wird möglich: Wenn ein Schüler krank ist, kann er über das Tablet verfolgen, welcher Stoff gerade behandelt wird. Die Kehrseite: Schüler (genauso wie Arbeitnehmer) müssen in einer digitalisierten Welt auch noch lernen, abzuschalten.

(Marine Meunier/L'essentiel)