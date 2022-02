«Importierte grüne Energie fehlt anderswo»

Jedes Jahr ein bisschen früher. Luxemburg hat dieses Jahr am 14. Februar seinen «Overshoot Day» erreicht, so das Ergebnis der Global Footprint Studie. Noch früher war mit dem 10. Februar nur Katar dran. Am «Overshoot Day» überschreitet ein Land die Quote der Energieressourcen eines Jahres, die einen nachhaltigen Konsum ermöglichen würde. Im Jahr 2019 war es für Luxemburg der 19. Februar.

«Das bedeutet, dass Luxemburg über seine Verhältnisse lebt, wie übrigens alle seine Nachbarn. Aber da es dem Land wirtschaftlich etwas besser geht, werden mehr Ressourcen verbraucht», stellt Patrick Losch, Mitglied des Obersten Rates für nachhaltige Entwicklung, fest. Allerdings: «Der Kraftstoffverbrauch von Grenzgängern oder Transitfahrzeugen in Luxemburg wird ebenso zugerechnet wie der unseres Luftfrachtzentrums, wo viel Verkehr für ganz Europa abgewickelt wird. Wir profitieren davon durch Arbeitsplätze, werden aber in dieser Berechnung bestraft».

Um die Ressourcen des Großherzogtums nachhaltig zu decken, müsste es den Planeten Erde acht Mal geben. Ein Drittel des Verbrauchs entfiele auf Grenzgänger und Tanktourismus. Doch diese beiden Dinge sind nicht alleinige Verursacher und daher auch nicht die Stellschraube, um das Problem lösen zu können.

Stromerzeugung durch Photovoltaik

Ein Hebel ist laut Losch der Energieverbrauch. «Wir übertreiben. Zum Beispiel hat unser Fleischkonsum Auswirkungen auf den Verbrauch der Erde», sagt Patrick Losch. Zudem müssten seiner Ansicht nach mehr Anreize für die Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen geschaffen werden. «Es ist nett, grüne Energie zu importieren, aber sie fehlt dann anderswo», betont er. Der Rat arbeite an konkreten Maßnahmen, sagt er. «Diese Rangliste weckt die Leute zwar auf, aber das reicht nicht. Und je länger wir warten, desto schwieriger wird es, die Situation wieder in den Griff zu bekommen.»

Olivier Thunus, der beim Statistikinstitut Statec für die Energiestatistik und die Umweltgesamtrechnung zuständig ist, hält den Footprint-Indikator ebenso für «interessant bezüglich der Sensibilisierung». Kritik gebe es aber an der Berechnungsmethode, weshalb er in Frage stellt, dass so wirklich die Entwicklung des Verbrauchs der Luxemburger gemessen werden könne.

Reicht die geplante C02-Reduktion aus?

Das Statec hat vor einem Jahr eine Studie in Auftrag gegeben, um die verschiedenen ökologischen Fußabdrücke (Land, Kohlenstoff, Wasser, Materialien) zu trennen und den tatsächlichen Verbrauch der Einwohner innerhalb und außerhalb der Landesgrenzen besser zu messen. Die Ergebnisse werden zwar erst dieses Jahr bekanntgegeben, doch erste Ergebnisse zeigen, dass die C02-Emissionen im Zusammenhang mit den Konsumaktivitäten der Einwohner im Inland immer noch höher sind als im Ausland, aus dem viele Produkte importiert werden.

Um bis 2030 eine Reduktion der C02-Emissionen um 55 Prozent im Vergleich zu 2005 zu erreichen, müsse Luxemburg aufgrund seiner starken Bevölkerungsdynamik noch größere Anstrengungen unternehmen als andere Länder, betont Vincent Hein von der Idea Foundation. Unter Berücksichtigung der Pro-Kopf-Emissionen schätzt er, dass der Rückgang vor Ort 73 Prozent betragen müsse. Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Luxemburger Regierung das Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen im Gebäudesektor um 64 Prozent, im Transportwesen um 57 Prozent und in der Landwirtschaft um 20 Prozent zu senken.

(nm/L'essentiel)