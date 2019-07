Zwei Unfälle mit Alkohol am Steuer gebaut

Dumm gelaufen für einen Autofahrer in Differdingen, der am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr in der Nähe des Vesquenhaffs unterwegs war: In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit der Mauer eines Hauses.

Wie die Polizei mitteilt, blieb der Fahrer unverletzt, stand jedoch unter Alkoholeinfluss. Ein diesbezüglicher Test ergab, dass der zulässige Höchstwert (0,5 Prozent) über das Doppelte überschritten wurde.

Fahrzeugpapiere und Führerschein konnte der Fahrer nicht vorzeigen. Ermittlungen ergaben, dass der Mann zur Fahndung ausgeschrieben war, da ihm ein provisorisches Fahrverbot zugestellt werden musste. Die Staatsanwaltschaft ließ das Fahrzeug beschlagnahmen.

Unfallverursacher ergreift Flucht

Zu einer weiteren Kollision unter Alkoholeinfluss kam es um 23.15 Uhr in Foetz. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich in der Rue du Brill ein Verkehrsunfall mit Materialschaden. Beim Vorbeifahren streiften sich zwei Fahrzeuge, wobei der Unfallverursacher die Flucht ergriff.

Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte der Fahrer angetroffen und kontrolliert werden. Auch hier ergab ein Alkoholtest: Der Mann hat zu tief ins Glas geschaut. Den Führerschein ist der Fahrer nun los.

