Angeklagter Unglücks-​​Jäger geht in Berufung

Der Jagdunfall, bei dem 2016 ein belgische Richterin durch einen Streuschuss im Gesicht getroffen wurde, nimmt eine neue Wendung. Der für die Schießerei verantwortliche Jäger wurde wegen unbeabsichtigter Körperverletzung durch den Ermittlungsrichter angeklagt. Der Staatsanwalt übergab den Fall an die Strafkammer.

Der Jäger hatte Berufung eingelegt, es ist nun Sache des Berufungsgerichts, über die Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens zu entscheiden. «Wir hatten den Ermittlungsrichter um zusätzliche Untersuchungen, insbesondere um andere ballistische Analysen gebeten, aber er ließ sie nicht durchführen, daher unsere Berufung», sagte der Anwalt des Angeklagten gegenüber L'essentiel.

Die Richterin Nathalie Moonen saß im September 2016 auf ihrer Terrasse in Fentingen, als sie plötzlich von einer Kugel im Gesicht getroffen wurde. Diese wurde bei der Eberjagd in der Nähe abgefeuert. Dem Schützen wurden seine Jagdlizenz auf Lebenszeit eingezogen. Nach einer Kieferwiederherstellung hatte Moonen ihr Gefühl in der Unterlippe und am Kinn verloren.

(L'essentiel)