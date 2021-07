Spezialausgabe des Comic-​​Festivals Contern

Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause findet das Comic-Festival Contern 2021 wieder statt – aber in anderem Format. Ausnahmsweise läuft das Event nicht über ein ganzes Wochenende, sondern an bestimmten Uhrzeiten am kommenden Wochenende, sowie am 17. Juli. «Es handelt sich um eine Corona-Spezialausgabe», erklärt Lydia Alegria, Kommissionssekretärin des Veranstaltungsorgans.

Es sei nicht möglich gewesen, 8000 Menschen in dem östlichen Dorf Luxemburgs zu empfangen. Deswegen habe der Zugang begrenzt werden müssen, so Alegria. Die Fachhändler von Comics aus zweiter Hand werden dieses Jahr nicht dabei sein. Auch die Vereine und Clubs, die sich in vergangenen Jahren um das leibliche Wohl und um das Unterhaltungsprogramm kümmerten, sind in diesem Jahr nicht mit von der Partie. Dementsprechend ist die diesjährige Ausgabe des Festivals auf die Sporthalle begrenzt. Dort finden neben Aktivitäten für Kinder Signierstunden, eine Konferenz, Ausstellungen und Workshops statt.

Besucher müssen ihren Platz im Voraus auf der Festival-Website reservieren. Die Besucheranzahl wurde auf 300 Personen pro dreistündigem Slot begrenzt. «Comic-Amateure werden das Festival bestimmt weiterhin besuchen, aber andere nicht unbedingt», befürchtet Alegria. Trotz der reduzierten Anzahl an Aktivitäten «war die diesjährige Ausgabe des Festivals komplizierter zu organisieren als sonst», sagt sie. Wie alle Comic-Fans freue sie sich auf die Rückkehr des Contern-Festivals im nächsten Jahr in seinem gewohnten Format.

Das Comic-Festival findet am 9., 10. und 17. Juli von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 17.30 Uhr in Contern statt. Eine Anmeldung auf der Seite ist erforderlich. Außerdem müssen Besucher ein CovidCheck-Zertifikat vorlegen.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)