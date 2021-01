Kultur-​​Aktivitäten dürfen mit 100 Zuschauern starten

Kulturministerin Sam Tanson (Déi Gréng) hat am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz die neuen Maßnahmen im Bereich der Kultur vorgestellt. Das vergangene Jahr sei nicht nur ein schweres für die Gesellschaft, sondern auch für die Kultur gewesen. Es sei einer der Sektoren gewesen, die in der Krise am meisten gelitten haben.

Ab der kommenden Woche dürfen nun wieder kulturelle Veranstaltungen stattfinden, dies allerdings mit genau festgelegten Einschränkungen. Im Zuschauerbereich sind maximal 100 Zuschauer zugelassen, wobei Künstler und Personal nicht dazu zählen. Alle Zuschauer müssen dabei eine Maske tragen und zwei Meter Sicherheitsabstand halten, es sei denn sie gehören zum selben Haushalt. Künstler dürfen lediglich während der Aufführung auf die Maske verzichten. Essen und Getränke dürfen weder verkauft, noch verzehrt werden.

Beihilfe für professionelle Künstler bis Ende Februar

Darsteller auf der Bühne können während der Show auf das Tragen der Maske verzichten. Für den Amateurbereich gelten die allgemeinen Regeln für Versammlungen: Bei weniger als vier Personen muss weder eine Maske getragen noch ein Mindestabstand eingehalten werden. Ab vier Personen ist das Tragen einer Maske Pflicht, ebenso muss auch ein Abstand von zwei Metern zueinander eingehalten werden. Ab elf und bis 100 Personen muss Platz genommen und Abstand gehalten werden.

Bei Führungen in Museen und Bibliotheken dürfen maximal zehn Personen teilnehmen. Die Maskenpflicht und das Social Distancing greift auch hier. Die Beihilfe für professionelle Künstler bleibt bis Ende Februar in Kraft. Sie erhalten den qualifizierten Mindestlohn und können weniger Arbeitstage nachweisen, um in den Genuss von Sozialhilfe zu kommen. Für die Organisatoren und Veranstalter wurden bereits 1,5 Millionen Euro als Ausgleich für finanzielle Verluste gezahlt, so Tanson.

(dm/L'essentiel)