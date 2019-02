Luxemburg setzt auf Wasserstoff-​​Motoren

Eine Konferenz zum Thema «Wasserstoff: eine Modeerscheinung oder eine echte Geschäftsmöglichkeit?» fand am Donnerstag in Bad Mondorf statt. Rund 60 Experten aus Universitäten, Forschungszentren und Unternehmen der Großregion diskutierten über «eine saubere und reichlich vorhandene Energiequelle mit Potenzial».

Der Energieträger habe vor allem im Straßenverkehr zahlreiche Vorteile: weniger umweltschädliche Emissionen, höhere Reichweiten als Elektroakkus und kürzere Auflade- oder Tankzeiten. Außerdem bedürfe es nicht der teuren Schaffung eines neuen Netzes für Aufladestationen.

Möglichkeiten für die ganze Industrie

In Luxemburg forschen und arbeiten verschiedene Akteure in diese Richtung. Das Institut List arbeitet an Materialien für Brennstoffzellen und die Rotarex-Gruppe verfügt über ein eigenes Entwicklungszentrum in Lintgen, wo bis 2022 die Produktion von Tanks für die Automobilindustrie geplant ist.

In Hobscheid hat das Start-up-Unternehmen DMA Tech einen Direkteinspritzmotor, eine alternative Technologie zur Brennstoffzelle, für Busse, Lkw und Großmaschinen entwickelt.

Wir sehen Entwicklungsmöglichkeiten für die ganze Industrie, nicht nur für die Mobilität. Eine weiterer Ansatz ist die Speicherung von Energie in Spitzenzeiten, beispielsweise durch die Umwandlung von Strom in Wasserstoff. Wir wollen nun Pilotprojekte angehen», sagt Anthony Auert, Leiter des Clusters Mobilität bei Luxinnovation.

(Mathieu Vacon/L´essentiel)