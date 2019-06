«Verfolgungsjagden sind noch immer nötig»

Wenn die Polizei einen Straftäter mit dem Auto verfolgen muss, entsteht in der Regel eine gefährliche Situation im Straßenverkehr. Das erfuhren auch die Beteiligten der Kollision am vergangenem Montag am Eingang des Tunnel Cents. Nachdem eine Polizeistreife die Verfolgung eines Autofahrers aufnahm, der mit 170 Stundenkilometern an einer Kontrolle vorbeigerast war, kam es dort zu einem Crash zwischen dem Polizeiwagen und einem unbeteiligten Fahrer. Auch wenn die Polizei immer wieder Verfolgungsjagden durchführt, gibt es zu diesem Thema keine Statistiken.

«Da die Polizei für die Verfolgung aller Verbrechen, Vergehen und Verstöße verantwortlich ist, ist sie befugt, innerhalb des Rechtsrahmens mit allen erforderlichen Mitteln einzugreifen, die zur Identifizierung des Täters oder zum Nachweis der Tat führen können», erklärt Serge Muller, Hauptkommissar der Police Grand-Ducale. Die Straßenverkehrsordnung fordert ausdrücklich, die Nutzung einer Sirene und des Blaulichts, um Autofahrer auf den laufenden Einsatz aufmerksam zu machen.

Weiterbildungskurse

Allerdings sind Fahrer im Eildienst – dazu zählen auch Polizeibeamte – nicht verpflichtet, alle Verkehrsregeln einzuhalten. Die Straßenverkehrsordnung sieht vor, dass sie, falls erforderlich, Verkehrszeichen missachten oder Fahrbahnmarkierungen überfahren dürfen. Für sie gelten keine Geschwindigkeitsbegrenzungen «sofern der Fahrer unter allen Umständen, die Sicherheit aller gewährleisten kann».

Die Polizeibeamten, die hinter dem Steuer sitzen, haben eine spezielle Ausbildung absolviert, erklärt Muller: «Während ihrer Ausbildung müssen sie viel mehr über das Auto und den Verkehr lernen, als der übliche Autofahrer.» Die Überwachungskameras an den Autobahnen dienten lediglich zur Verkehrsüberwachung und könnten nicht zu Fahndungszwecken genutzt werden. «Deswegen sind Verfolgungsjagden noch immer nötig», sagt Muller.

