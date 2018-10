Heute konnte jeder Feuerwehrmann sein

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Mein Traum ist es, Feuerwehrmann zu werden. Seit vier Jahren nehme ich am Tag der Berufsfeuerwehr teil. Jedes Jahr lernen wir etwas Neues. Wir wurden sogar in der Nacht für eine simulierte Übung geweckt», schwärmt Daniela (13). Offensichtlich sehr stolze Eltern beobachteten gestern im SaDiff Feuerwehr- und Rettungszentrum in Zolwer 38 Kinder im Alter von 8 bis 16 Jahren dabei, wie aus ihnen richtige Feuerwehrmänner und -frauen gemacht wurden.

In drei Teams aufgeteilt, mussten die jungen Auszubildenden während des simulierten «Great General Alert» der Öffentlichkeit zeigen, wie man eine unter einem Auto gefangene Person rettet und wie man ein brennendes Fahrzeug löscht. «Ich war einer der Sektionsleiter. Ich musste mein Team leiten, indem ich jedem eine Aufgabe zuordnete und seine Ausrüstung überprüfte. Es ist eine sehr verantwortungsvolle Rolle, auch in der Übung», erklärt Gabriel (15).

Die Jugendlichen konnten dabei natürlich auf die Hilfe ihrer Ausbilder zählen. «Wir führen Kinder in solchen Simulationen ein, die passieren können, wenn sie tatsächlich Feuerwehrleute werden», sagt Assistant Instructor Nelson Lopes. Ziel ist es, sie auf psychologischer Ebene gut auf den Rhythmus dieses Berufes vorzubereiten. Gleichzeitig entdecken sie, ob sie dafür gemacht sind oder nicht. Hier können sie es für einen Tag ausprobieren".

