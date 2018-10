Sehen Sie sich bereits als Premier, Herr Wiseler?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die CSV ist der Favorit dieser Wahlen. Sehen Sie sich bereits in der Rolle des Premierministers?

Im Moment fühle ich mich wie jemand, der jeden Tag Kampagne macht und der keine Zeit hat, an etwas anderes zu denken. Zuerst müssen die Wahlen gewonnen werden und dann muss darüber nachgedacht werden, wie es weiterlaufen soll. Ich bin zuversichtlich, aber bevor die Ergebnisse nicht vorliegen, haben wir noch nichts gewonnen. Dafür müssen wir weiterhin unsere Vision von Luxemburg erläutern und erklären, was wir erreichen möchten, was die Aussichten sind.

Hatte es auch etwas Gutes, in der Opposition zu sein?

Ja. Am Anfang war es zwar nicht leicht, aber es ist Teil der Demokratie, in der Opposition zu sein. Es ist eine zusätzliche Erfahrung und es hat den Vorteil, dass man eine gewisse Distanz einnimmt, seine eigenen Positionen analysiert, neue Fragen stellt und sieht, ob man mit seinen Ideen immer noch «up to date» ist. Und das gibt der Partei die Möglichkeit, ihre Führung zu erneuern, jungen Menschen Platz zu schaffen und sich anders zu organisieren.

Die CSV hat einen «Plan» für Luxemburg. Können Sie den, bitte, in einem kurzen Satz zusammenfassen?

Wir wollen ein dynamisches, in Zukunft erfolgreiches Luxemburg, aber auch ein Luxemburg, in dem man das Leben genießt.

Die Reform der Familienbeihilfe, des Elternurlaubs, die Scheidungsreform... die bestehende Koalition hat in der Familienpolitik viel umgestaltet. Wollen Sie damit weitermachen?

Ich werde ein anderes Modell wiederherstellen. Die Regierung setzte die Vorgabe um, dass zwei berufstätige Eltern sechs Monate nach der Geburt ihres Kindes wieder arbeiten gehen. Unser Grundsatz ist, dass Familien ihre eigene Lebensweise bestimmen sollen und dass diese Wahlfreiheit von der Politik begleitet wird. Eltern, die beide berufstätig sind, müssen die Möglichkeit haben, ihr Kind in eine Kindertagesstätte zu geben. Aber wenn einer der beiden Eltern teilweise zu Hause bleiben möchte, um die Kinder zu erziehen, muss diese Möglichkeit bestehen.

Das Straßen- und Schienennetz ist überlastet, was den Alltag der Arbeitnehmer belastet. Welche Maßnahmen würden Sie, als ehemaliger Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur, ergreifen?

Wir haben etwa 30 konkrete Maßnahmen vorgeschlagen – unter anderem die Erweiterung der Straßenbahn über den Findel hinaus, Richtung Niederanven und Contern, sowie Richtung Esch und Mamer. Die Autobahnen wollen wir auf den Hauptachsen auf zwei Mal drei Spuren ausbauen – beginnend mit der A3 und der A6, wo es am dringendsten ist. Die dritte Spur soll für Fahrgemeinschaften und den öffentlichen Transport reserviert werden. Bei der Bahn setzen wir uns für einen «Bypass» ein, um den Bahnhof Luxemburg zu entlasten – der Zug aus Frankreich soll nach Belgien weiterfahren, der aus Deutschland in Richtung Norden. Der Zug soll nur an der Haltestelle Pont Rouge stehen bleiben, ohne durch den Hauptbahnhof zu fahren.

Wohnungsnot und hohe Preise belasten die Haushalte und die Integrationsbereitschaft im Land. Ist das Problem unlösbar geworden?

Wir müssen Maßnahmen zur Versorgung mit Wohnraum ergreifen und einfach mehr bauen. Daher müssen Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass dem Staat Land zur Verfügung steht. Wir schlagen vor, dass durch die sektoriellen Leitpläne die Definition von Grundstücken so schnell wie möglich erfolgen kann, sodass der Staat die Möglichkeit hat, diese Grundstücke zum Bau zu erwerben. Wir schlagen Steuern auf Grundstücke vor, die aus spekulativen Gründen einbehalten werden, weil wir es als ein nationales Problem betrachten.

Hinter diesen Themen steht die Frage nach dem Wachstum des Landes. Sollte es begrenzt werden?

Jedes Jahr ziehen 14.000 Menschen ins Land, das ist die Größe einer normalen Stadt in Luxemburg. Ich glaube nicht, dass wir dieses Tempo für etwa zehn oder zwanzig Jahre beibehalten können, denn wir sind nicht in der Lage, Infrastrukturen mit dieser Geschwindigkeit aufzubauen. Wir müssen versuchen, ein Wachstum zu generieren, das nicht nur demografisch, sondern auch im Wesentlichen produktivitätsorientiert ist. Das bedeutet, die Unternehmen, die wir in Luxemburg wollen, gut auszuwählen und Nein zu denen sagen, die wir nicht wollen.

Sie sind für eine Rentenreform, aber in welche Richtung?

Die Staatskassen sind voll, aber bis 2023 werden wir anfangen, mehr Ausgaben als Einnahmen zu haben. Ich möchte, dass wir aufhören, Versprechungen zu machen, die wir in 20 Jahren nicht mehr einhalten können. Es geht nicht darum, die Renten zu kürzen und sozial schwierige Maßnahmen zu ergreifen, sondern den Menschen zu garantieren, dass ihre Renten in 20 Jahren noch gesichert sind.

Wie?

Wenn alle mit der Analyse einverstanden sind, müssen wir gemeinsam mit den Sozialpartnern prüfen, welche Maßnahmen – etwa zwanzig oder dreißig – getroffen werden können.

Ein Beispiel?

Das tatsächliche Rentenalter, das heute deutlich unter 60 Jahre liegt, muss an das gesetzliche Rentenalter herangeführt werden. Eine Maßnahme, die in diesem Bereich bereits einen wesentlichen Beitrag leisten wird.

Das ist keine beliebte Maßnahme…

Wenn wir heute nicht reagieren, werden die Maßnahmen, die wir in zehn Jahren ergreifen werden müssen, extrem brutal sein.

Widersetzt sich Luxemburg dem Aufstieg des Populismus und dem eindringlichen Identitätsverlust in Europa?

Wir müssen eine Politik führen, die den täglichen Bedürfnissen der Menschen entspricht. Wenn Sie in Luxemburg Probleme haben bei der Mobilität oder beim Wohnen, sich nicht mehr zurechtfinden und sich schlecht fühlen, werden sie sich an politische Parteien wenden, die einfache und falsche Antworten auf manchmal komplizierte Probleme haben.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)