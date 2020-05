«Keine Angst» vor dem Grundschul-​​Neustart

Auch wenn der Kalender in einigen Klassen noch Freitag, den 13. März zeigt, ist die Grundschule im Bahnhofsviertel in Luxemburg-Stadt bereit, um ab kommendem Montag wieder ihre Schüler zu begrüßen.

«Was wir am Mittwochmorgen gesehen haben, war sehr ermutigend», kommentierte Bürgermeisterin Lydie Polfer, die die Einrichtung am Mittwochvormittag besuchte. «Die Sicherheitsmaßnahmen wurden, wie vorgeschrieben, wirklich und mit viel Kreativität eingehalten. In dieser Schule am Bahnhof haben wir das Glück, sieben verschiedene Eingänge zu haben. Die Teams haben in dieser Ausnahmesituation sehr gut gearbeitet».

Es ist eine Herausforderung für die Kinder!

«Seit einer Woche bereiten wir alles mit Pfeilen und großen farbigen Punkten vor, um den Kindern zu zeigen, wohin sie gehen sollen», erklärt Lehrerin Fabienne Bausch. Polfer spekuliert, dass es vor allem für kleine Kinder schwierig sein könne. «Ich kann mir vorstellen, dass sie es vielleicht als Spiel betrachten, und ich hoffe, dass sie diese Einstellung beibehalten werden. Die nächsten sechs Wochen in der Schule werden «außergewöhnlich» sein.

Auch wenn einige Eltern noch skeptisch sind, ist es für den Lehrkörper wichtig, dass die Kinder wieder zur Schule gehen können. «Auch wenn die Klasse zweigeteilt ist und auch wenn die Pause unterschiedlich ausfallen wird, haben wir unser Bestes getan, um ihnen zu ermöglichen, in einer Gruppe zu bleiben, in der sie Gemeinsamkeiten haben», so Fabienne Bausch, Lehrerin in einer Klasse von Sieben- bis Achtjährigen.

Mehr als zwei Monate lang wurden alle technologischen Mittel eingesetzt, um den Kontakt zwischen den Schülern, Eltern und Lehrern aufrechtzuerhalten. «Wir haben wirklich versucht, die Eltern zu Hause zu entlasten, indem wir uns an jedes Kind angepasst haben», so Bausch weiter, «Wir waren sehr flexibel, und am 13. März hätten wir nie gedacht, dass wir unserer Karriere einen solchen Schub geben könnten. Ich habe keine Angst vor dem bevorstehenden Montag, aber es gibt immer noch Ungewissheit im Hinblick auf das neue Schuljahr.»

