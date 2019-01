Wilmes und Engel wollen CSV-​​Spitzenamt

Serge Wilmes und Frank Engel gehen ins Rennen um den Parteivorsitz der CSV. Das bestätigte die Partei am Donnerstag auf Nachfrage von L'essentiel. Marc Spautz, 55, der das Amt des CSV-Präsidenten seit 2014 ausgeübt hatte, steht für den Posten bekanntlich nicht mehr zur Verfügung.

Sollte nicht doch noch eine Last-Minute-Bewerbung eintrudeln – die Bewerbungsfrist ging erst gestern zu Ende, es zählt das Datum des Poststempels – kommt es damit beim Parteikongress am 26. Januar in Mutfort zum Showdown zwischen dem Europaabgeordneten Engel, 43, und dem Ersten Schöffen der Stadt Luxemburg, Wilmes. Engel, der die CSV seit 2009 im Europaparlament vertritt, arbeitete davor als Generalsekretär der CSV-Fraktion in der Chamber. Mitbewerber Wilmes ist trotz seines jungen Alters schon ein erfahrener Deputierter. Bereits seit 2011 verfügt der 36-Jährige über ein Mandat in der Chamber.

Für den Posten des CSV-Generalsekretärs gibt es hingegen nur einen Kandidaten: Der Abgeordnete und Bürgermeister von Kehlen, Félix Eischen (52), will Nachfolger von Laurent Zeimet (44) werden, der seit 2012 in dieser Funktion tätig war und aufgrund der Parteibestimmungen nicht mehr kandidieren kann.

