300 Schafe ziehen auf den Kirchberg

Am Freitagmorgen sind 300 Schafe auf das Plateau am Kirchberg getrieben worden. In dem Stadtteil nordöstlich der Hauptstadt sollen sie zum Erhalt der Biodiversität beitragen. Die Herde weidete schon in den vergangenen beiden Sommern hier.

Von Kuelebierg kommend, ziehen die Schafe allmählich Richtung Bricherhof. Am Freitagnachmittag leitet der Schäfer sie durch das Wohngebiet Grünewald, bis sie schließlich den Park Klosegrënnchen erreichen. Dort bleiben sie bis zum 8. Mai.

Der beste Rasenmäher

Weiden am Stadtrand tragen zum Schutz des Naturerbes und zur Erhaltung der Biodiversität bei. So ist auch der Park Klosegrënnchen ein Zufluchtsort für gefährdete Pflanzenarten. In den Hügeln des Parks ist ein naturnaher Rasen entstanden, der viele seltene einheimische Pflanzen beheimatet. Um dieses Schutzgebiet zu erhalten, braucht es die richtige Bewirtschaftung. Dazu gehört derzeit die Beweidung durch Schafe. Denn die können – anders als ein mechanischer Rasenmäher – mit den Unebenheiten im Gelände umgehen und sie lassen auch junge Triebe stehen.

Für die Beweidung des Kirchbergs hat sich der Urbanisierungs- und Entwicklungsfonds Kirchberg mit der Schäferei Weber, dem Nationalmuseum für Naturkunde, der Natur- und Forstverwaltung und der Straßenverwaltung zusammengeschlossen.

