Altenheime verteidigen ihre Preispolitik

Die hohen Kosten, die viele Seniorenresidenzen im Großherzogtum für ihren Service verlangen, stellen die Angehörigen oft vor Probleme. Die Arbeitnehmerkammer (CSL) hatte dieses Thema Anfang der Woche zur Sprache gebracht und gefordert, dass Maßnahmen für Menschen mit kleinen Renten ergriffen werden. Am Freitag regierte der Copas, der Dachverband der Pflegedienste, auf die Forderung.

Die Organisation, die 54 der 63 Altenpflegeeinrichtungen in Luxemburg vertritt, erklärte, dass die Preise durch die hohen Lohnkosten bedingt seien. Sie machten «etwa zwei Drittel der Betriebskosten» der Seniorenheimen aus und seien durch einen Tarifvertrag in der Branche geregelt. Der Copas führt auch «die hohe Qualität der Pflege und des Personals» an. Dadurch sei der Spielraum der Verwaltung der Heime «sehr» begrenzt.

Die CSL erklärt, dass ein Platz in einem Altenwohnheim (CIPA) im Schnitt 2452 Euro koste, in Pflegeheimen, für Menschen , die medizinisch betreut werden müssen, würden 2706 Euro fällig. Die Regierung bereitet einen Gesetzentwurf vor, der von den Instituten mehr Transparenz bei der Preispolitik verlangt. Der Copas befürwortet diesen Schritt, ist aber der Ansicht, dass Transparenz kein entscheidender Faktor für die Wahl eines Seniorenheims sei.

(jg/L'essentiel)