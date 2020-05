«L’essentiel» geht aus Studie als Gewinner hervor

Zeitung, Online, Hörfunk – sämtliche L’essentiel-Medien können an Reichweite zulegen und gehen somit als klare Gewinner der am Mittwoch veröffentlichten Mediennutzungsstudie von TNS Ilres und Kantar TNS hervor. Für diese wurden zwischen September vergangenen und Februar dieses Jahres 4112 in Luxemburg wohnhafte Personen im Alter von über 15 Jahren befragt.

Die Print-Ausgabe von L’essentiel ist demnach die einzige Tageszeitung Luxemburgs, die seit der vergangenen Erhebung sechs Monate zuvor deutlich an Leserschaft hat zulegen können (+ 4,6 Prozent). Laut der repräsentativen Umfrage liest knapp jeder vierte Bewohner (24,9 Prozent) täglich L’essentiel. Grenzgänger hinzugerechnet ergibt sich eine Reichweite von 208.400 Lesern pro Tag. «Diese Zahlen sind ermutigend», erklärt der neue Chefredakteur Saïd Kerrou, «sie belegen, dass die Leser unsere redaktionelle Weiterentwicklung seit August vergangenen Jahres positiv aufnehmen.»

«Schön zu sehen, dass unser Mix so gut ankommt»

Ein ähnliches Bild zeigt sich für lessentiel.lu. Der Online-Auftritt bleibt nach Angaben der Meinungsforscher die meistkonsultierte zweisprachige News-Website des Großherzogtums. Innerhalb eines Jahres konnten die französisch- und die deutschsprachige Redaktion die Reichweite um 2,8 Punkte auf 22,1 Prozent der Befragten steigern. Täglich informieren sich 113.800 Bewohner und 42.300 Grenzgänger auf lessentiel.lu (+ 6,1 Prozent). Ein größeres Wachstum verzeichnet kein anderes Online-Medium des Landes. «Es ist schön zu sehen, dass unser Mix aus kompakten Nachrichten und Unterhaltung, sowie unsere ständige Motivation einen Tick schneller zu sein als die Konkurrenz, bei den Leuten so gut ankommt», erklärt Philip Weber, Leiter der Online-Redaktionen.

«Genau so wollen wir weitermachen»

Auch bei L’essentiel Radio herrscht Grund zur Freude. Der noch junge Sender ist inzwischen zum beliebtesten bei den ausländischen Mitbewohnern des Landes avanciert. Die Reichweite steigt seit der vergangenen Erhebung um 0,2 Punkte auf 9,9 Prozent, was 80.200 Hörern täglich entspricht. Zugute wird der Entwicklung kommen, dass L’essentiel Radio seit März über sechs weitere Frequenzen empfangbar ist.

«All unsere Medien wachsen weiter, das ist eine echte Genugtuung», freut sich Geschäftsführer Emmanuel Fleig, «das Engagement sämtlicher Abteilungen von L’essentiel trägt Früchte. Und genau so wollen wir weitermachen!»

«L'essentiel» im Homeoffice ???????? Gerade in der Krise setzen wir alles daran, unsere Leser zu informieren und zu unterhalten. Egal von wo. Gepostet von L'essentiel Online de am Dienstag, 28. April 2020

(L'essentiel)