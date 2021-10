Vëlosummer lässt 20.000 Fahrer in die Pedale treten

In Luxemburg ist der Radsport in aller Munde. Seitdem das Land im Winter 2020 von der ersten Corona-Welle erfasst wurde, ist die Zahl der Radbegeisterten noch einmal in die Höhe geschnellt. François Bausch, Minister für Mobilität (Déi Gréng), und Lex Delles, Minister für Tourismus (DP), zogen am Mittwochmorgen Bilanz über den «Vëlosummer 2021». Auch die zweite Auflage, die vom 31. Juli bis zum 29. August stattfand, werteten sie als Erfolg. 65 Gemeinden nahmen an der Aktion teil, dreimal so viele wie bei der ersten Auflage. Allerdings kamen dieses Mal «nur» 20.000 Radfahrer – etwa halb so viele wie im Jahr zuvor.

Im Vorfeld wurden zwölf Strecken ausgewiesen, die mehr als 550 Kilometer Radwege bieten sollten, also doppelt so viele wie bei der letztjährigen Ausgabe. «Obwohl aus Sicherheitsgründen die Strecke zwischen Beggen und Dommeldingen, auf der 2020 mehr als 13.000 Radfahrer unterwegs waren, gestrichen wurde und die Strecke in Mamer nur an einem Wochenende freigegeben wurde, hat die zweite Auflage immer noch 20.000 Radfahrer angezogen», sagte François Bausch.

Startschuss fällt 2022 Ende Juli

Ein weiteres positives Zeichen sei, dass die Zahl der Besuche auf der Website velosummer.lu im Vergleich zu 2020 um 64 Prozent gestiegen ist. Auf der Seite seien etwa 156.000 Klicks verzeichnet worden. «Seit 2020 erleben wir in Luxemburg eine echte Renaissance des Radsports», so Bausch weiter: «Wir müssen diesen Boom unterstützen, indem wir unser nationales Radverkehrsnetz vervollständigen. Ich denke da zum Beispiel an die Vennbahn, eine der attraktivsten Strecken in unserem Land. Auf diese Weise wird es möglich sein, das gesamte Land von Norden nach Süden zu durchqueren, und zwar auf einer eigenen Route.»

Die beiden Minister kündigten außerdem an, dass der «Vëlosummer 2022» von Samstag, 30. Juli, bis Sonntag, 28. August, stattfinden wird. Um die Planung der Veranstaltung zu erleichtern, wurde ein Aufruf zur Einreichung von Projekten veröffentlicht. «Regionale Akteure können bis zum 15. Dezember 2021 attraktive Radrouten vorschlagen, die die touristischen Vorzüge Luxemburgs hervorheben», erklären Bausch und Delles.

(pp/L'essentiel)