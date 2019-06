Auto brennt in Garage, die Versicherung zahlt

Blick zurück ins Jahr 2013: Damals brannte ein Auto in der Garage eines Wohnhauses. Das Haus wurde dabei beschädigt. Daraufhin stritten sich die betreffenden Versicherungen – Gebäude- und Autoversicherung –, wer denn nun den Schaden begleichen muss. Der Streit landete vor dem EuGH in Luxemburg.

Was zunächst wie ein alter Hut klingt, gewinnt in Zeiten von E-Mobilität und Ladestationen in der eigenen Garage an Brisanz. Im April diesen Jahres ist es bereits zu einer Explosion eines geparkten Teslas in einer Tiefgarage gekommen. Im aktuellen Fall vor dem EuGH war jedenfalls Streitpunkt, ob bei einem Defekt am Fahrzeug die Autoversicherung auch für die Schäden am Haus aufkommen muss.

Der Gerichtshof gibt in seinem Urteil vom Donnerstag, 20. Juni, der Gebäudeversicherung recht. Auch wenn ein Fahrzeug mehr als 24 Stunden in der Garage steht: Brand durch das Fahrzeug selbst verursacht, so entsteht der Brand bei «Verwendung des Fahrzeuges».

(LH/L'essentiel)