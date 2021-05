Noch nie plante die Industrie so wenige Einstellungen

Die 12. Ausgabe der zweijährlichen Umfrage des Verbandes Luxemburgischer Industrieller (Fedil) prognostiziert 817 Einstellungen in 62 Unternehmen in den nächsten beiden Jahren. 66,34 Prozent entfallen davon auf die Neubesetzung von Abgängen und 33,66 Prozent auf neu geschaffene Stellen. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Umfrage im Jahr 1998. Zum Vergleich: Bei der letzten Umfrage im Jahr 2019 wurden 1397 Neueinstellungen in 98 Unternehmen erwartet.

243 Unternehmen waren für die Umfrage angeschrieben worden, nur 62 haben daran teilgenommen – eine Quote von 25,51 Prozent. Sie planen, hauptsächlich in technischen Bereichen und Produktionsberufen einzustellen (88,98 Prozent). «Wegen Corona fehlt den Unternehmen in der Industrie und im Baugewerbe die Sichtweite, was sich insbesondere in Schwierigkeiten bei der Planung von Neueinstellungen niederschlägt», sagt René Winkin, Direktor der Fedil. Bei den Qualifikationen ist der Berufliche Eignungsnachweis (DAP) mit 46,3 Prozent sehr gefragt, ebenso das Techniker-Diplom (18,4 Prozent). Während die Nachfrage nach dem Master- oder Doktor-Titeln weiter hoch ist (15,2 Prozent), verliert das Höhere Fachdiplom (BTS) in der Umfrage an Relevanz. Es ist in der Liste der gesuchten Abschlüsse vom zweiten auf den vorletzten Platz gefallen. Auf dem letzten Platz steht mit 2,9 Prozent das Abitur.

«Die Industrie hat eine Zukunft in Luxemburg»

Wenn auch die Einstellungsprognosen für die nächsten zwei Jahre niedrig sind, sei das «vor allem konjunkturbedingt», glaubt Fedil-Direktor Winkin. «Die Industrie hat offensichtlich eine Zukunft in Luxemburg, und das 750-Milliarden-Euro-Konjunkturprogramm der Europäischen Union wird dazu beitragen, hier neue Arbeitsplätze zu schaffen.»

Für den Bildungsminister Claude Meisch ist es an der Zeit, in neue Technologien zu investieren. «Die Digitalisierung ist völlig kompatibel mit den traditionellen Berufen in der Industrie. Sie ist bereits da und wird sich in den kommenden Jahren weiter entwickeln.»

(pp/L'essentiel)