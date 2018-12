Wer folgt auf Gilles Muller und Christine Majerus?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es ist wieder so weit! Im Casino 2000 in Mondorf-les-Bains werden am Donnerstag ab 19 Uhr bei der «Sportspress.lu Awards Night» wieder die besten Luxemburger Athleten des Jahres 2018 ausgezeichnet.

Gilles Mullers vierjährige Regentschaft als Sportler des Jahres könnte bei der Gala 2018 enden, da der Tennisspieler seine Karriere nach den US Open beendet hat. Christina Majerus hingegen hat die Chance, zum insgesamt fünften Mal abzuräumen.

Neu bei der Preisverleihung sind die Preise für den besten Trainer und den besten Extremsportler. Los geht es mit der Präsentation einiger Trophäen, die bereits vor einigen Wochen von sportspress.lu vergeben wurden. Die Gewinner finden Sie in der Bilderstrecke oben.

(L'essentiel)