«Luxemburger Bruder» im Dschihad gestorben

Ein 22-jähriger Franzose, der in Bartringen aufgewachsen ist, steht auf einer Liste von Dschihadisten, die in Syrien oder im Irak gekämpft haben sollen. Laut Angaben von RTL radikalisierte er sich in Brüssel, wo er vom belgischen Prediger Jean-Louis Denis angeworben wurde. Der junge Mann soll 2013 über die Türkei nach Syrien eingereist sein

Im Kriegsgebiet soll er «Luxemburger Bruder» genannt worden sein. Dort war er Teil der salafistischen Terrorgruppe Al-Nusra-Front und starb 2013, wahrscheinlich in Aleppo. «Seine Eltern, die noch in Luxemburg leben, wurden über den Tod ihres Sohnes im Mai 2013 informiert», schreibt RTL. Diese Informationen decken sich mit den Angaben der luxemburgischen Behörden. Der Staat geht davon aus, dass bis 2014 sechs Personen aus dem Großherzogtum in den Dschihad gezogen sind.

Bislang sind die Namen der Personen der Öffentlichkeit nicht bekannt. Die einzige Ausnahme ist der Fall von Steve Duarte. Er ist derzeit in Haft in einem kurdischen Lager.

(L'essentiel)