Luxemburger (75) nach vier Tagen gefunden

In der Schweiz wurde ein 75 Jahre alter Mann aus Luxemburg vier Tage lang vermisst. Wie die Polizei des Kantons Graubünden mitteilt, war er am vergangenen Donnerstag in der Ortschaft Pontresina verschollen. Eine großflächige Suchaktion mit Unterstützung eines Hubschraubers, Privatpersonen sowie der Polizei blieb zunächst bis Sonntagmittag erfolglos.

Ein Spürhund fand dann am späten Nachmittag einen Rucksack, der dem Vermissten zugeordnet werden konnte. Die Polizei intensivierte die Suche daraufhin am Fundort. Gegen 17 Uhr ortete ein Suchtrupp den Vermissten völlig erschöpft, dehydriert und leicht verletzt in unwegsamem Gelände. Er wurde mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen. Die Kantonspolizei untersucht nun die genauen Umstände des Falles.

(sw/L'essentiel)