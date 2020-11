Benzin und Diesel werden teurer

Freitag der 13. macht seinem Namen alle Ehre und bringt schlechte Nachrichten für Luxemburgs Autofahrer. Dieselfahrer müssen am Freitag für den Liter Sprit tiefer in die Tasche greifen. Das teilt das Energieministerium am Donnerstag mit. Demnach steigt der Literpreis am Freitag um 2,5 Cent auf 0,953 Euro.

Auch für Autofahrer, die Benzin tanken, bringt der Freitag eine Preissteigerung mit sich. Der Liter der Sorte Super 98 kostet ab Mitternacht am Freitag 1,134 Euro und damit 3,3 Cent mehr als am Donnerstag. Für Benzin der Sorte Super 95 wurden keine Änderungen bekannt gegeben.

(L'essentiel)