Sonne satt! Luxemburg genießt den Spätsommer

Der Sommer hat dieses Jahr noch immer nicht genug. Das Großherzogtum kommt auch dieser Tage in den Genuss sommerlicher Temperaturen und der goldene Oktober zeigt sich von seiner besten Seite. So erwarten uns milde Temperaturen zwischen 22 und 24 Grad Celsius. Das meldet der Wetterdienst MeteoLux am Montag. Bis Donnerstag lacht uns die Sonne bei strahlend blauem Himmel den gesamten Tag entgegen. Nachts kühlt es auf sieben bis neun Grad ab.

Nur am Freitag ist vereinzelt mit leichten Regenschauern zu rechnen. Sonne und Wolken wechseln sich am Freitag, bei weiterhin milden Temperaturen bis 21 Grad Celsius, ab.

Auch die Aussichten für das Wochenende stehen unter einem guten Stern. Wie der Wetterdienst MeteoLux berichtet, lässt sich auch am Samstag und Sonntag die Sonne, trotz leichter Wolken, reichlich blicken. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 21 und 23 Grad.

